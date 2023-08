FORMAZIONE FIORENTINA: IN PORTA GIOCA TERRACCIANO. DAVANTI NZOLA CON NICO GONZALEZ, C’È KOUAMÈ

Partita delicatissima per la Fiorentina che si gioca l’accesso alla fase a girone di Conference League nella sfida di ritorno contro il Rapid Vienna. All’andata la squadra viola ha perso 1-0 e dunque deve necessariamente vincere in casa con almeno 2 gol di scarto per passare il turno. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina con Italiano che deve rinunciare solo a Ikonè infortunato, senza pensare ai vari Jovic e Amrabat, ormai fuori dal progetto.

Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Mandragora, Bonaventura, Nico Gonzalez, Kouamè, Nzola