Fortini sboccia a Vienna: la Fiorentina ha in casa più di una semplice riserva di Dodô?

Niccolò Fortini è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria della Fiorentina a Vienna contro il Rapid. Al termine della sfida, l’esterno viola ha parlato in zona mista, mostrando tutto il suo orgoglio per la maglia gigliata:

“Vestire la maglia che ho addosso da quando ho otto anni è un onore. Faccio al meglio in ogni partita che gioco. I tifosi sono pazzeschi, ci seguono ovunque e in trasferta vengono sempre in tanti”.

Sulla partita, Fortini ha espresso tutta la sua soddisfazione:

“Grandissima gara, l’abbiamo preparata bene e sapevo che non potevamo sbagliarla. Il periodo è quello che è, però ne verremo fuori. Siamo un grandissimo gruppo, basta ascoltare Pioli che è una persona fantastica. Dzeko? Me l’aveva detto a pranzo: o fai gol, o fai assist. Ho rispettato il patto. Fare un assist a uno come lui… fantastico”.

Dopo un’estate complicata, il giovane viola sente di essere tornato al top:

“Sto molto meglio adesso, ho recuperato al 100%, almeno credo. Non è stata un’estate facile per me, ho dovuto lavorare sodo per rientrare. Ma ora sono contento. Dove gioco meglio? Mi trovo benissimo anche a destra, mi è indifferente la fascia dove vengo schierato. Devo imparare e sono contento del mio percorso”.

Una prestazione che non passa inosservata e che potrebbe aprire nuovi scenari sulla fascia destra dove il giovane U21 potrebbe rappresentare non solo una semplice alternativa a Dodò.