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Marianella: “Parisi il migliore in campo col Rakow, sta attraversando un periodo di forma straordinario”

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Marianella: “Parisi il migliore in campo col Rakow, sta attraversando un periodo di forma straordinario”

Redazione

20 Marzo · 22:32

Aggiornamento: 20 Marzo 2026 · 22:32

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Il punto di vista di Massimo Marianella dopo la vittoria della Fiorentina in rimonta con il Rakow con il focus puntato su Fabiano Parisi

Massimo Marianella ha parlato della vittoria della Fiorentina contro il Rakow ai microfoni di Radio FirenzeViola.
Ecco il punto di vista della nota voce di Sky Sport:

La partita:
Mi è piaciuta la reazione della squadra, anche se non ho apprezzato il modo in cui è stato subito il gol. Ho invece condiviso molto la scelta della formazione: Vanoli ha mandato un segnale chiaro allo spogliatoio, dimostrando quanto tenga a questa competizione e alla coppa.”

Sull’alternanza in porta:
Ritengo giusto aver concesso un turno di riposo a De Gea: non può che fargli bene, soprattutto dal punto di vista mentale. Come accade nell’hockey su ghiaccio americano, dove i portieri titolari giocano quattro partite su cinque, anche nel calcio è importante ogni tanto staccare. Il portiere, più di chiunque altro, deve mantenere la concentrazione per tutta la gara, ed è normale che possa accusare stanchezza, anche mentale. Inoltre Christensen, già all’andata, aveva offerto una buona prestazione.”

Sulla Conference:
Nel complesso, quindi, credo che Vanoli abbia gestito tutto nel modo migliore: dalle scelte iniziali alla conduzione della partita, fino ai cambi e alle dichiarazioni nel post gara. Nelle mie valutazioni ho indicato Parisi come migliore in campo: sta attraversando un periodo di forma straordinario.
Mi hanno convinto anche Ranieri, Fagioli e l’ingresso di Piccoli. Ci sono stati molti aspetti positivi, a partire dal passaggio del turno, che considero fondamentale. Tengo molto a questa competizione e sono convinto che la Conference possa trasformare una stagione complicata in qualcosa di memorabile.”

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