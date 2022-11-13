Marianella: la Fiorentina è in fiducia, il Milan verrà messo in difficoltà stasera

A poche ore dall'inizio del match, Massimo Marianella analizza la situazione sia in casa Milan che in casa Fiorentina.

Il noto giornalista Massimo Marianella di Sky e telecronista di tutte le partite viola da inizio anno in Europa, ha analizzato la partita tra Milan e Fiorentina definendola notevolmente complicata per i rossoneri, che hanno bisogno dei 3 punti per rimanere agganciati al gruppo di testa. La Fiorentina avrà dunque la possibilità di giocare più libera mentalmente cercando di esprimere la sua idea di calcio come è stato fatto nelle ultime 5 partite, che hanno portato a ben 5 vittorie tra Serie A e Conference League. Di seguito ecco riportate le parole di Marianella a poche ore dal calcio d'inizio: "L'anno scorso grazie alla vittoria contro i viola, il Milan capì di poter vincere il campionato. Oggi invece arriva una Fiorentina in fiducia, con la testa più leggera. Gli uomini di Pioli incontreranno delle difficoltà".

VEDI ANCHE: I PROBABILI 11 DI PIOLI: NOVITÀ THIAW IN DIFESA, IN ATTACCO TORNANO LEAO E GIROUD

https://www.labaroviola.com/i-probabili-11-di-pioli-thiaw-in-difesa-in-attacco-tornano-leao-e-giroud/192318/