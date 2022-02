Marianella ammette: “Capisco amarezza tifosi se alla Fiorentina va tutto bene e poi vendi il bomber”

Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, queste le parole e l’analisi del giornalista esperto di Premier League:

“La società sta cercando di mettere in campo un progetto, l’affare Vlahovic non aiuta perchè se tutto sta andando tutto bene e perdi il tuo uomo più importante capisco l’amarezza dei tifosi, credo che la Fiorentina abbia fatto tutto il possibile su questa questione. In estate era tutto fatto per la sua cessione, a gennaio società brava a prendere tutto quello che avrebbe preso in estate se non di più. La volontà è quello comunque di fare il salto di qualità e magari in futuro non ricapiterà più quello che è successo a Vlahovic perchè la Fiorentina sarà più forte. La Fiorentina è stata costretta a fare quello che ha fatto

Ikonè è un giocatore che può dare tanto per quanto ho visto io, poi sono arrivati due attaccanti a cui spero che nessuno rimproveri le colpe di Vlahovic. Il serbo è uno dei più forti attaccanti al mondo, in prospettiva sarà il numero uno, ma è un capitolo chiuso. Questa è una squadra che può fare tanto. Il bello di questa squadra che ha ritmi e un gioco molto chiaro, ecco perchè non è scontato che l’inserimento dei nuovi sia immediato. Penso che Cabral possa essere il sostituto di Vlahovic, molto più di Piatek, ma nessuno lo conosce cosi bene, per questo dobbiamo aspettare un attimo” conclude Marianella.

