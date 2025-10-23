Marianella: “Pioli sbaglia a fare molte rotazioni stasera, ma per battere il Rapid bastano le riserve”

Intervenuto da Vienna, il telcronista di SkySport Massimo Marianella ha parlato così a Radio FirenzeViola di Rapid-Fiorentina, sfida di Conference in programma stasera alle 18.45: “Questa è una partita super-importante per la Fiorentina, una sorta di boa della stagione. Se giri qui cambia tutto, cambi una stagione cominciata in maniera maledetta, con tanta sfortuna perché tutto quello che poteva andare male è successo. La Fiorentina ha deciso di giocarsi in maniera rischiosa questa chance: Pioli farà una rotazione che mi aspettavo meno marcata, è vero ci sono necessità di campionato, ma io personalmente avrei fatto una rotazione meno marcata. Poi la probabile formazione che stiamo dando in questa ora è comunque sufficiente per battere una formazione come il Rapid, che non è l’Olanda degli anni settanta o il Real del sessanta. Ieri ho parlato con l’allenatore, Peter Stoger, anche per loro questa partita è decisiva perché vengono da quattro sconfitte consecutive. La Fiorentina entra in campo da favorita ma occhio perché l’ambiente è caldo. Io avrei fatto meno rotazioni, lo ripeto, vediamo cosa succederà”.

Su Pioli: “L’ho visto tranquillo. Se fa questa rotazione vuol dire che anche lui sente un’esigenza superiore, una necessità di classifica impellente in Serie A. Poi che questa cosa di cui si è parlato tanto, del confronto coi calciatori, è una cosa positiva, significa che il gruppo ci tiene. Non ci ho letto niente di critico o altro, se non ci fosse stato dialogo sarebbe stato peggio”

Su Martinelli e De Gea: “Sul fatto che Martinelli sia rimasto per fare il vice-De Gea credo che sia un errore che ha deciso però il ragazzo insieme a chi lo assiste. Penso che Martinelli abbia un gran talento, che deve passare da situazioni difficili magari in B o C. Rimanere nella comfort zone di casa tua, coi tuoi amici, con davanti De Gea, è invidiabile ma non è costruttivo per la sua carriera. Mi piace il fatto che voglia rimanere a Firenze, però secondo me avrebbe dovuto voler rischiare di mettersi in gioco. Probabilmente lo farà a gennaio o l’estate prossima, a me piacerebbe tanto commentarlo ma questa sera non era la serata. E quindi meglio De Gea. Fammi dire che ogni tanto sento anche qualche commento su De Gea, devo dirti che ha fatto un errore, grave, a Cagliari, che la Fiorentina ha pagato carissimo. Però per il resto non vedo grossi errori, né col Como né a Milano. Anche sul gol di Leao, l’ho visto all’inizio dalla tribuna e pensavo potesse essere stata un’indecisione di De Gea, ma è stata un’indecisione perché non ha visto partire il pallone. Sono convinto che De Gea sia uno dei migliori portieri al mondo, sono contento che vesta la maglia della Fiorentina, è un supereroe dei pali. Anche Batman ogni tanto non salva il mondo”.