Marianella: “Ranieri da Nazionale, ieri tanti giovani come la Fiorentina Ye-Ye. Ricreduto su Beltran”

Massimo Marianella ha parlato a Lady Radio della Fiorentina, queste le sue parole:

Quella di ieri è stata una vittoria importante della squadra viola, io mi sono esaltato, devo essere onesto. Quando giochi in Europa non esistono avversari facili, tutte le squadre vanno battute. La vittoria è importante perchè l’hai fatto lanciando dei giocatori che vengono dal vivaio, mi è tornata in menta la Fiorentina che ha vinto lo scudetto, quella Ye-Ye. Io penso che Ranieri sia pronto per andare in Nazionale, poi quella di ieri è stata la serata che ha fatto sbloccare in grande stile Beltran, mi sono ricreduto su di lui, è diverso da Nzola, fa altri movimenti, credo che potranno essere utili entrambi. Comunque segnare tanto è stato importante perchè conterà quello in caso di arrivo a pari punti”

JOVIC SCARICATO DAL MILAN, CERCANO UN NUOVO ATTACCANTE