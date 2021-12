Marianella elogia la Fiorentina: “Ikonè colpo, Commisso sta dimostrando di voler investire”

Massimo Marianella, a Sky Sport, ha parlato della Fiorentina e dell’ultimo arrivato Jonathan Ikone, partendo dalla possibile cessione di Vlahovic: “Difficile rinunciare a Vlahovic nella seconda parte della stagione, poi lui vive in una delle città più belle del mondo e Italiano fa tutta la differenza del mondo. Ikoné è un buonissimo acquisto, un giocatore che si sacrifica anche in fase difensiva. Questo è un colpo, anche per la Serie A. Commisso sta dimostrando di voler investire. Penso che si prenderà la fascia destra e il tridente sarà completato da Nico Gonzalez e Vlahovic. La Fiorentina comprerà sicuramente un attaccante, forse due, sia nel caso in cui Vlahovic parta che in vista della prossima stagione se il serbo resterà”. Lo riporta TMW

