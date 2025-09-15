15 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Marianella: "Se Pioli fa la difesa a 4 vuol dire che le cose vanno male. Difficile sostenere Piccoli e Kean"

Marianella: “Se Pioli fa la difesa a 4 vuol dire che le cose vanno male. Difficile sostenere Piccoli e Kean”

15 Settembre · 21:42

Massimo Marianella parla a Radio Firenze Viola esponendo i suoi pareri tecnici sulla difesa e sull'attacco della Fiorentina.

Il noto giornalista sportivo Massimo Marianella è intervenuto su Radio Firenze Viola per commentare la prestazione della Fiorentina dopo la sconfitta col Napoli e per esprimere un giudizio generale sulla situazione della squadra viola. Ecco le sue dichiarazioni:” Scherzosamente rifletto sullo stato dei lavori del Franchi e sulla situazione della Fiorentina, e non so cosa sia attualmente peggiore. Non mi convince la difesa a tre, però la squadra è stata costruita su questo assetto, e non è facile cambiare le cose. Il momento richiede pazienza, perchè non tutto sta girando al meglio, però abbiamo passato l’estate a dire che Pioli è una garanzia: infatti secondo me lui sta riflettendo su come cambiare la squadra. Il Napoli, d’altra parte, è una squadra fortissima. Non premerei il bottone di panico in casa Fiorentina.”

Riguardo l’assetto tattico: “Pioli ci ha detto che la squadra è stata costruita per giocare con la difesa a tre: modificarsi e passare a quattro sarebbe sintomo di un malfunzionamento. Contro il Como dovrebbe tornare Gudmundsson, e bisognerà capire se metterlo dietro le punte oppure accanto ad un centravanti. A mio parere questa squadra non regge il duo Kean-Piccoli, farei giocare Moise con Albert e punterei molto su Fazzini.”

