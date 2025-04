Marianella: “Palladino non ha dato una grande personalità alla Fiorentina, è ancora inesperto”

A Lady Radio il telecronista Massimo Marianella ha commentato la situazione in casa viola: “Palladino è un allenatore giovane e in certe situazioni deve migliorare perché perde un po’ il filo del discorso durante la partita. Non lo saprei decifrare fino in fondo perché in certe occasioni la Fiorentina è stata divertente e convincente, mentre altre volte è stata piatta e scontata. Deve crescere, però a Firenze non ha tempo per farlo perché la piazza pretende ed è ambiziosa.”

Sul Parma: “Mi aspettavo una vittoria, non mi è piaciuto l’atteggiamento perché avrei preferito perdere ma tentando di vincerla piuttosto che restare passivo a guardare cosa faceva il Parma. Non mi è piaciuta la comunicazione di Citterio e lo ritengo un errore grave perché non sono parole da affibbiare ad una squadra ambiziosa come la Fiorentina.”

Sulla rosa viola: “La squadra è stata costruita bene, però manca un po’ di personalità che magari doveva trasmettere il tecnico. In pochi hanno carattere in questa rosa, il resto non sono giocatori di grande personalità e forse un allenatore più esperto poteva dare di più. Ricordiamoci, però, che la Fiorentina è figlia di una grande rivoluzione ed è normale non trovare subito la quadra, per me questa deve essere la base su cui lavorare per il futuro senza fare passi indietro e confermando l’organico.”