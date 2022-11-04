Marianella sicuro: "Sono le altre ad aver paura della Fiorentina ai sorteggi: la Conference primo obiettivo"

Non ho visto una doppia faccia della Fiorentina tra campionato ed Europa: alla squadra è mancata solo continuità

Massimo Marianella, noto giornalista e telecronista, ha rilasciato un'intervista a Radio Bruno per parlare di Fiorentina dopo aver commentato gran parte delle partite in Conference League della formazione di mister Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

"Vittoria contro il Riga? Fatico a trovare un dato negativo dalla partita di ieri: vittoria, clean sheet, i gol di Cabral e Saponara, l'entrata in campo di giovani. Stiamo vedendo una Fiorentina in crescita, ci sono ancora infortuni importanti con cui bisogna fare i conti. La Fiorentina doveva mantenere il momento positivo e l'ha fatto.

Crescita? Ho visto dei sorrisi e fa capire che si tratta di un gruppo che ha passato molte situazioni difficili soprattutto di tensione con la stampa perchè i tifosi, come sempre, si sono dimostrati fantastici.

Cambiamenti tattici? Io non vedo dei cambiamenti tattici così importanti, sono delle flessibilità che hanno dato degli aiuti a tutta la squadra. La Fiorentina ieri è entrata in campo subito pronta e concentrata, cosa che negli impegni precedenti spesso non è successo come, per esempio, con Lazio e Inter.

Vincere la Coppa? Per come si è messo il campionato fatico a pensare che la Fiorentina possa rimediare rispetto alle aspettative dell'inizio, ma glielo auguro. Sicuramente se fossi all'interno della Fiorentina la Conference sarebbe il mio obiettivo principale: non è facile però credo che la squadra abbia l'obbligo di provarci.

Italiano? Il mister è visibilmente più sereno: ha fatto dei cambi che hanno aiutato la squadra. Italiano ha dato, sta dando e darà tanto alla Fiorentina."

NICO TORNA IN GRUPPO

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