Marianella: “Dzeko: goal, assist ed esperienza. Ottimo l’innesto di Fazzini e la conferma di De Gea”

Il noto giornalista Massimo Marianella ha commentato a Sky Sport le prime mosse di mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Dzeko porta goal, assist ed esperienza. Basta pensare che la sua prossima rete sarà la 450ª in carriera. Non è più giovane, ma è reduce da una stagione importante ed è un attaccante che ha vinto ovunque. L’incognita è ovviamente il futuro di Kean. Sarà Dzeko il titolare qualora dovesse arrivare un club disposto a pagare la clausola da 52 milioni? Credo che comunque Dzeko sia un innesto importante e certe volte potrebbe anche giocare con Kean , ma non costantemente. Nella scorsa stagione non era stato preso un centravanti di riserva per mettere Kean nella condizione migliore possibile, questo però non è più sostenibile. Prade’ sta facendo un mercato importante, lo dimostrano gli innesti di Dzeko e di Fazzini, ma anche la permanenza di De Gea. L’obiettivo primario della Fiorentina sarà vincere la Conference League e cercare di migliorare la posizione raggiunta nell’ultima stagione.”