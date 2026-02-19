La frecciata di Marianella a Pioli: “Vanoli ha dovuto rifare da capo la preparazione atletica”

Massimo Marianella sta facendo la telecronaca di Jagiellonia-Fiorentina e si è soffermato anche sulla gestione Pioli

A cura di Redazione Labaroviola 19 febbraio 2026 22:03

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