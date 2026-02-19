La frecciata di Marianella a Pioli: “Vanoli ha dovuto rifare da capo la preparazione atletica”
Massimo Marianella sta facendo la telecronaca di Jagiellonia-Fiorentina e si è soffermato anche sulla gestione Pioli
A cura di Redazione Labaroviola
19 febbraio 2026 22:03
Massimo Marianella nel corso della telecronaca del primo tempo tra Jagellonia e Fiorentina ha parlato che della gestione Vanoli, tirando una frecciata a Stefano Pioli, ex tecnico viola, queste le parole del telecronista durante il commento del primo tempo di Conference: "Vanoli ha dovuto rifare da capo la preparazione atletica ripartendo da zero, ed è toccato a lui rilanciare Gudmundsson ed anche un talento di livello europeo come Fagioli"