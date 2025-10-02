Marianella fiducioso: “La Fiorentina vera non è lontana. La stagione viola ruota attorno a Gudmundsson e Fagioli”

Il telecronista Massimo Marianella ha parlato dell’attualità della Fiorentina, in vista dell’imminente gara di Conference League

Il telecronista di Sky Sport, Massimo Marianella, si è espresso ai microfoni di RadioFirenzeViola sulla Fiorentina: “Io credo che la Fiorentina non sia così lontana dal mostrare il suo vero volto. Non condivido la negatività che ho percepito, anche se non è piaciuta neanche a me la Fiorentina fin qui. Io resto molto positivo, e se va come deve andare la partita di oggi, ho grande ottimismo anche per la partita contro la Roma. Se poi la Fiorentina continua a giocare come sta facendo in questo inizio, allora sì, c’è un problema. Secondo me la squadra è buona, l’allenatore buonissimo, la società ha fatto il suo. Da queste due partite, dovremmo vedere un volto diverso, più bello e avvincente”.

Sulle idee in campo della Fiorentina: “Credo che questi cambiamenti di uomini e di schemi siano figli di risultati e prestazioni mancanti, ma la squadra è stata fatta per giocare 3412. Questa squadra, per me, ha il talento e la profondità di rosa per cambiare volto”.

Su Fagioli: “Deve dare qualità a questa squadra insieme a Gudmundsson, e la stagione della Fiorentina girerà attorno alle loro prestazioni, e fin qui Gudmundsson è una delusione. Il centrocampo deve essere a tre. La formazione per stasera? Metterei Dodò in panchina, perché ne ha bisogno, e darei una chance a Fortini, rimetterei Comuzzo, magari con Marì e Ranieri, confermerei Gosens, rimetterei dentro Fagioli, con Nicolussi e Mandragora, e davanti Gudmundssøn e Piccoli. Quest’anno l’obiettivo della Fiorentina deve sempre essere la Conference League”.

Sul possibile ostacolo Crystal Palace: “Loro sono pochi ma buoni. Non sarei sorpreso se andassero via a gennaio altri calciatori, ma, a oggi, è una squadra pericolosa con ottimi giocatori, ma rimarrei sulla partita di stasera da vincere, per avere una fiammata che serve per proseguire nella competizione più importante della Fiorentina”.