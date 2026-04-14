Masini: "Sogno un progetto e un'idea di calcio. Harrison lo riscatterei e lo vedrei bene terzino"

Il cantante e tifoso viola Marco Masini, ha parlato della partita di ieri e sul futuro della Fiorentina, ai microfoni del Pentasport

Queste le sue parole: "Non è ancora chiusa la lotta salvezza, ma 8 punti dalla zona rossa sono abbastanza per restare tranquilli, la grande corsa l'abbiamo fatta e siamo quasi arrivati all'obiettivo. Vanoli ha fatto un lavoro ottimo e l'ha fatto con sacrificio e umiltà, non è un allenatore che chiami per salvare le squadre, come può essere Ballardini, il lavoro l'ha fatto bene.

Io sognerei un progetto e un'idea di calcio e questa ce la deve avere in mente Paratici, se la sua idea è in linea con il modo di fare calcio di Vanoli è giusto che venga confermato e se intende mantenere un'ossatura di questa squadra è giusto confermarlo, perché è un allenatore che è entrato dentro a questi ragazzi, se invece ha un'idea diversa allora deve cambiare allenatore. Se ci credo per giovedì? E'una domandona, io la guarderò.

Harrison è un giocatore che per me è meglio averlo in rosa che non averlo, sull'assist ha fatto un grande stop, è un giocatore duttile, che potrebbe giocare anche terzino a sinistra, io ho la sensazione che Harrison possa essere riscatto".