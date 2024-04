Repka: “Adesso ho il patentino e sogno di allenare la Fiorentina. Col Viktoria Plzen passeranno i viola”

Tomas Repka, ex difensore della Fiorentina dal 1998 al 2001, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola in vista della sfida di giovedì al Franchi tra i gigliati e il Viktoria Plzen in Conference League, gara valida per il ritorno dei quarti di finale dopo lo 0-0 dell’andata: “I tifosi della Fiorentina sono sempre nel mio cuore. Il pareggio senza reti della settimana scorsa è un buon risultato per la viola, e giovedì mi aspetto una partita completamente diversa, con un altro approccio alla gara della squadra di Italiano. Penso che passerà la Fiorentina, ovvero la squadra più forte e organizzata”.

Subito dopo ha voluto parlare anche del suo passato a Firenze, con la vittoria della Coppa Italia del 2001: “Con me in campo è arrivata l’ultima vittoria di un trofeo e me lo ricordo molto bene, spero però che quest’anno la Fiorentina possa fare meglio, vincendo due trofei”. Infine il futuro e la sua speranza di tornare a Firenze: “Adesso ho il patentino da allenatore e il mio sogno è quello di allenare la Fiorentina un giorno. L’ultima volta che sono stato al Franchi era per vedere Fiorentina-Napoli del 2018 e la Fiesole mi fece un’accoglienza da brividi. Mi sento ancora con qualche vecchio compagno di squadra”.