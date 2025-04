Jovic Re di Milano! Il Milan vince il Derby e vola in finale di Coppa Italia con doppietta dell’ex viola

In finale ci vanno i rossoneri che si tolgono una soddisfazione in questa stagione complicata. La squadra di Conceicao fatica in avvio di gara, con gli uomini di Inzaghi che trovano ampio spazio per avvicinarsi dalle parti di Maignan. Ci prova Dimarco, fermato però dalla traversa, mentre i nerazzurri si mangiano le mani per una conclusione alle stelle di Lautaro Martinez da buonissima posizione. Il primo tempo è di marca nerazzurra, ma il gol è rossonero: è l’ex Fiorentina Luka Jovic, scelto da Conceicao al posto di Abraham, a colpire di testa un preciso cross di Jimenez e battere Martinez. L’Inter ci prova anche a reagire subito, ma la conclusione di Bisseck è facile preda di Maignan: all’intervallo è 1-0 Milan.

Nella ripresa passano soltanto 5 minuti e Jovic trova il raddoppio: calcio d’angolo rossonero, batti e ribatti davanti alla porta nerazzurra ed è il serbo a trovare la zampata vincente. L’Inter accusa il gol e Jimenez ha la palla per il 3-0, ma la spreca. I nerazzurri provano a riorganizzarsi e occupano stabilmente la metà campo avversaria. Maignan è bravo su de Vrij, mentre è Arnautovic a mancare da pochi passi la rete che potrebbe riaprire il match. Il tempo scorre veloce e l’Inter non riesce a sfondare la retroguardia rossonera, Inzaghi manda in campo anche Correa ma il copione non cambia. Anzi, è il Milan ad andare in gol con un preciso inserimento di Reijnders su cross di Leao: è il 3-0 che chiude definitivamente i giochi. Festa rossonera a San Siro con il Milan che vola in finale di coppa Italia. Fine del sogno triplete per l’Inter che ha però ancora campionato e Champions per rendere memorabile questa stagione.

Lo riporta www.calciomercato.it