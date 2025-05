Coppa Italia, tifosi del Bologna lasciati a piedi: pullman scomparsi e panico a poche ore dalla finale

Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara ad affrontare il Milan nella finale di Coppa Italia, ma per alcuni tifosi rossoblù il viaggio verso Roma si è rivelato più complicato del previsto. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, si sono registrati disagi legati ai trasporti organizzati per l’evento: diversi pullman prenotati per accompagnare i sostenitori allo Stadio Olimpico sarebbero infatti spariti nel nulla.

I mezzi, previsti in partenza da diverse zone della città e in orari scaglionati, non si sono presentati al momento del via. Sui gruppi di chat tra tifosi sono subito emerse le segnalazioni del disservizio, che ha coinvolto circa 7-8 pullman. I sostenitori rimasti a terra hanno dovuto improvvisare soluzioni alternative per non mancare all’appuntamento con la storia e sostenere il Bologna nella sfida decisiva.