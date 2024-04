Nico si è allenato sta bene e può giocare. Bonaventura ha dolore alla caviglia ed è in forte dubbio

La Fiorentina è quasi pronta per la trasferta di Bergamo (la partenza è prevista per le 15:30), con dei grandi punti interrogativi per la sfida di domani sera. Italiano, questa mattina nella classica rifinitura ha provato i diversi “acciaccati” in formazione. Andiamo con ordine.

Il giocatore che sta meglio di tutti è Nico Gonzalez, che si è allenato regolarmente sia ieri che oggi, e salvo imprevisti dovrebbe partire dal primo minuto. Belotti è risultato stremato a fine allenamento e non sembra in forma smagliante, Beltran ha un problema al piede, tuttavia anche loro due saranno valutati, ma con molta probabilità partiranno titolari in una sfida fondamentale per la stagione. In caso non riuscisse a recuperare l’argentino, è pronto a partire dall’inizio Antonin Barak. Per quanto riguarda Bonaventura risulta ancora dolorante alla caviglia e potremmo vederlo in panchina, almeno all’inizio, per poi subentrare nel corso della partita. Ancora è tutto da valutare e ne sapremo di più al momento della lista dei convocati, che uscirà a breve.