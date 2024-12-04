Pradè: "Volevamo dedicare ad Edoardo il passaggio del turno, purtroppo non è andata così"

Il DS della Fiorentina commenta con rammarico l'eliminazione dei viola dalla Coppa Italia. Serve ricompattarsi e ripartire

Il DS della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato attraverso i canali ufficiali della società l'eliminazione degli uomini di Palladino dalla Coppa Italia:

"Un grande peccato quanto accaduto stasera, per noi la Coppa Italia era una competizione importante, ci tenevamo perché siamo sempre arrivati in fondo negli ultimi anni"

"Oggi primo tempo bloccato poi siamo venuti fuori. Volevamo dedicare ad Edoardo il passaggio del turno, purtroppo non è andata così. Abbiamo preso gol su due uscite palla, due errori nostri e oggi a questi livelli non te lo puoi permettere. I rigori sono una lotteria, da domani si pensa subito a domenica, recuperiamo Adli che ieri era influenzato. Stiamo facendo bene in generale, stasera una parte di contraccolpo psicologico sicuramente c'è stato. Gudmundsson ha fatto messo dentro minuti, un aspetto importante averlo ritrovato, ci deve fare la differenza lui lo sa".

Bucchioni: “Fiorentina condizionata da quanto avvenuto domenica sera, mancata lucidità”

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