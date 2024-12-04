Bucchioni: "Fiorentina condizionata da quanto avvenuto domenica sera, mancata lucidità"

Per Enzo Bucchioni il grave malore accusato da Bove nella gara contro l'Inter ha segnato emotivamente la squadra oggi parsa incerta e svagata

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato a caldo la sconfitta della Fiorentina contro l'Empoli ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

"I giocatori della Fiorentina sono parsi palesemente condizionati da quanto avvenuto domenica sera, non hanno metabolizzato l'accaduto, sono mancate lucidità e concentrazione"

"Quarta non può giocare a centrocampo, un tentativo fallito. E' mancata la squadra, la Coppa Italia poteva essere onorata meglio. La vera notizia buona di oggi è che Bove ha lasciato la terapia intensiva, la Fiorentina avrà l'occasione già domenica di riprendere il cammino".

D’Aversa: “Sfido a prevedere un epilogo così, questa serata rimarrà nella storia del club”

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