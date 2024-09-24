In Coppa Italia l'Empoli vince a Torino. Agli ottavi di finale sarà scontro con la Fiorentina a Firenze
L'Empoli di D'Aversa non finisce di stupire e passa il turno in Coppa Italia superando all'Olimpico di Torino i granata per 2-1
Primo colpo di scena (a tinte negative) in questo avvio di stagione 2024-2025 per Paolo Vanoli. Torino Empoli, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia, si è concluso per 1-2 in favore della squadra toscana. Complice un importante turnover ed un approccio alla sfida da rivedere, i granata cadono dinanzi alla squadra allenata da Roberto D’Aversa (brava a sfruttare le lacune palesate dagli avversari).
Ekong sblocca la partita, Adams illude nella ripresa, Haas chiude definitivamente i giochi. . Per il Torino (capolista in Serie A) una doccia fredda per certi versi inaspettata. L’Empoli approda quindi al turno successivo del torneo, dove affronterà a Firenze proprio la Fiorentina di Palladino ospite domenica prossima in campionato al Castellani.
Di seguito il tabellone aggiornato
Lo riporta calcionews24.com
Il Como batte l’Atalanta a Bergamo, i nerazzurri restano a sei punti con la Fiorentina
https://www.labaroviola.com/il-como-batte-latalanta-a-bergamo-i-nerazzurri-restano-a-sei-punti-con-la-fiorentina/269515/