Saudati sul derby di Coppa Italia: "Non credo che la Fiorentina debba cambiare stile di gioco. Manca il cinismo sotto porta"

L'ex attaccante dell'Empoli Luca Saudati ha parlato a Radio Bruno parlando della sfida di Coppa Italia, che ha visto l'eliminazione della Fiorentina al Franchi per mano degli azzurri toscani: "Una bel...

L'ex attaccante dell'Empoli Luca Saudati ha parlato a Radio Bruno parlando della sfida di Coppa Italia, che ha visto l'eliminazione della Fiorentina al Franchi per mano degli azzurri toscani: "Una bella partita, con un’ottima prova di personalità dell’Empoli. D’Aversa e la società meritano tanti elogi. C'è il coraggio di far giocare giovani in partite importanti, come Tosto e Seghetti. La Fiorentina ha commesso vari errori tecnici in fase d'impostazione prendendo due gol evitabilissimi, entrambi per due banali sbavature che sono costate l’eliminazione. Adli è un giocatore molto forte, che da quando è a Firenze sta mostrando tanta personalità in mezzo al campo e fa girare la squadra. La sua assenza ieri si è sentita molto".

“Anche Kean ha sbagliato un gol facile, ma se non segna lui la Fiorentina va in difficoltà. Sicuramente la squadra viola poteva essere più cinica, e serve che elementi come Sottil e Beltran tolgano più spesso le castagne dal fuoco. Kean ha segnato 13 gol, gli altri troppo poco. Anche Ikone e Colpani devono dare di più sul piano realizzativo. Palladino ha tante soluzioni e i calciatori di qualità possono coesistere. Il problema è come vengono interpretate le richieste dell’allenatore. Finora sta andando tutto molto bene, non credo sia il momento di cambiare. Comuzzo? È molto interessante, ci sta mettendo voglia e caparbietà. Ha dimostrato di meritare la maglia da titolare fino a questo momento".

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