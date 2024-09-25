Derby di Genova nel caos: scontri, diversi feriti e gara a rischio. Decisione attesa in Prefettura

Tensione alle stelle tra le tifoserie di Genoa e Sampdoria: violenti scontri con la polizia, feriti e veicoli incendiati

Tanta tensione a Genova, dove le tifoserie di Genoa e Sampdoria, che avevano annunciato scontri, si sono affrontate già dal primo pomeriggio. Questa sera è previsto il derby di Coppa Italia, ma la situazione è già sfuggita di mano. Violenti scontri si sono verificati tra tifosi e polizia, con diversi feriti tra gli agenti, i giornalisti presenti e ben 40 mazze sequestrate e motorini bruciati. Questo è lo scenario che si allontana totalmente dal mondo dello sport.

In virtù di quanto accaduto, è stata convocata una riunione in prefettura alle 18 per decidere se la partita, prevista per questa sera alle 21, si disputerà o meno. Il derby è quindi in bilico. Nel frattempo, camionette da La Spezia e Milano sono in arrivo a Genova, e anche l'esercito della caserma Rosolino è stato messo in stato di allerta. Lo riporta Sportitalia.

Oggi il derby di Genova, Gudmundsson pubblica una foto di un cassonetto con scritto: “Samp merda”

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