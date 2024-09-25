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Oggi il derby di Genova, Gudmundsson pubblica una foto di un cassonetto con scritto: "Samp merda"

Nel giorno in cui torna lo scontro in campo tra Genoa e Sampdoria, Albert Gudmundsson fa capire con una foto da che parte sta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2024 13:03
Oggi il derby di Genova, Gudmundsson pubblica una foto di un cassonetto con scritto: "Samp merda" -
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Questa sera si gioca il derby di Genova, Sampdoria e Genoa si scontrano in Coppa Italia dopo alcuni anni in cui il derby è mancato perchè in categorie diverse. Albert Gudmundsson, che ha vestito la maglia del Grifone per 2 anni, nella giornata della gara ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una fotografia che ritrae un cassonetto dell'immondizia a Firenze con la scritta "Samp merda" e i colori sociali della squadra blucerchiata. Un modo per dimostrare ancora la sua vicinanza al suo ex club

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