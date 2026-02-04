Il Torino lotta ma non riesce a rimontare l’Inter ed esce dalla Coppa Italia, Che Adams ko in dubbio per Firenze

Una partita apparentemente in cassaforte a nemmeno l’ora di gioco, ma la reazione del Torino e il gol di Kulenovic ha testato la tenuta dell’Inter: i gol di Bonny e Diouf però premiano i nerazzurri, che strappano la vittoria per 2-1 e accedono in semifinale di Coppa Italia. Granata eliminati, Chivu e i suoi ragazzi incontreranno la vincente di Napoli-Como.

Partita a scacchi nei primi 45 minuti tra Inter e Torino, due squadre pesantemente ritoccate per scelte dei rispettivi allenatori. Il Torino di Baroni con Che Adams in panchina per un fastidio muscolare che lo mette in dubbio per la trasferta di Firenze di sabato. In cerca di meccanismi corretti e intesa in campo, la partita è rimasta più in pugno dei nerazzurri, che però hanno impiegato diverso tempo ad affondare il colpo. Tanto fraseggio ma scarso movimento in avanti di Bonny e Thuram, con i granata ad approfittare di un paio palloni riconquistati per contrattaccare. In particolare la chance costruita da Njie lanciato in profondità e il traversone velenoso chiuso dalla difesa di Chivu, con Vlasic troppo morbido nel tentativo di tap-in. Un episodio che ha scosso un po’ l’Inter all’U-Power Stadium, con la traversa scheggiata da Carlos Augusto su azione personale. Il turnover massiccio si è fatto sentire negli ingranaggi nerazzurri, ma è bastata una giocata dal nulla di Kamaté e il successivo traversone del francese per il compagno di squadra e connazionale Bonny: stacco e deviazione di testa vincente per l’1-0 dell’Inter sul Torino. Gara rimasta in vantaggio per i nerazzurri, con il tentativo di Kulenovic alto sopra la traversa per chiudere il primo tempo.

La ripresa dell’U-Power Stadium ha riservato colpi di scena invece. Dopo appena due minuti il raddoppio dell’Inter targato Diouf, in tap-in su servizio ottimale di Thuram. Secondo gol che però ha portato ad un calo di tensione evidente dei nerazzurri, mentre il Torino a flirtare con la porta prima di Njie e poi con Vlasic. Chivu ha avuto il sentore di guai e operato un triplice cambio di peso (Lautaro, Pio Esposito e Sucic dentro) che però ha visto l’immediato accorcio granata firmata Kulenovic. Difesa di Chivu totalmente immobile e passiva, Baroni a caccia della rimonta clamorosa con tre contromosse (Ilkhan, Lazaro e Maripan) con Zapata a seguire, alzando il tasso fisico e di duelli in mezzo al campo. Ma i tentativi arrembanti del Torino nel finale non sono andati a segno, così l’Inter ha criticato la vittoria sudata per 2-1. Definitivo l’accesso in semifinale di Coppa Italia, dove la banda di Chivu incrocerà la vincente di Napoli-Como come riportato da TMW.