Como show: Sassuolo annichilito 3-0 e altra sfida con la Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia

Svelata l'avversaria della Fiorentina in coppa Italia: sarà ancora Fiorentina-Como con i lariani che superano il Sassuolo 3-0

Un'altra prova convincente del Como di Cesc Fabregas che dopo aver vinto contro la Fiorentina per 2-1 al Franchi nell'ultimo turno si guadagna l'accesso agli ottavi di finale ancora contro la squadra viola.

Partita dominata dai lariani che eliminano il Sassuolo dalla Coppa Italia in un contesto condizionato dal maltempo degli ultimi giorni che ha colpito la città lombarda. Succede tutto nel primo tempo con sbloccano la partita con Jesus Rodriguez dopo appena 3 minuti di gioco con la difesa emiliana non esente da colpe.

I padroni di casa ondeggiano nella trequarti avversaria con una certa disinvoltura e trovano il raddoppio con Douvikas al 25' mettendo una serie ipoteca sulla partita e sul passaggio del turno.

Chiude la partita la doppietta di Jesus Rodriguez lanciato in porta da Caqueret per il colpo del 3-0.

Troppo rinunciatario il Sassuolo di Grosso che lascia in panchina il tridente titolare e abbandona la competizione.

Sarà Fiorentina-Como a Dicembre con le date che verranno ufficializzate al termine del secondo turno.

Una possibile rivincita per la squadra di Pioli che avrà il vantaggio del fattore campo e si misurerà con l'ambiziosa banda di Cesc Fabregas.