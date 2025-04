Italiano: “Non penso alla finale, ricordo le partite contro Poznan e Braga quando ero alla Fiorentina”

Dopo il convincente 3-0 ottenuto contro l’Empoli nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia, il Bologna di Vincenzo Italiano è ora atteso dalla sfida di ritorno, con l’obiettivo di consolidare il vantaggio e staccare il biglietto per la finale. In conferenza stampa, l’allenatore ha sottolineato l’importanza dell’esperienza accumulata durante il suo percorso europeo con la Fiorentina:

“La quarta finale per me in meno di due anni? Si lavora per ottenere questi traguardi, è normale che ci sia questa ambizione e questa competizione l’abbiamo onorata nel migliore dei modi. La società aveva questo sogno e ora siamo ad un passo dall’ottenerlo ma ce lo eravamo prefissati. Meglio Inter o Milan in finale? Non rispondo, abbiamo ancora una partita da giocare, quando ero alla Fiorentina mi ricordo delle partite contro il Lech Poznan e con il Braga… tutto va affrontato nei migliore dei modi, l’unico pensiero per me è quello di domani. In questo momento voglio solo pensare a domani, non sbagliare nulla, poi valuteremo il nostro avversario in caso di finale”.