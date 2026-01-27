27 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:57

Vanoli: “Tocca a noi dimostrare a Joseph e Catherine che teniamo alla Fiorentina, il rientro di Kean si avvicina”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

27 Gennaio · 20:44

Aggiornamento: 27 Gennaio 2026 · 20:48

#FiorentinaComoCoppa ItaliaPaolo Vanoli

Le parole dell'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli nel pre-partita di Fiorentina-Como gara valida per gli ottavi di Coppa Italia

A pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina-Como di Coppa Italia, ha parlato Paolo Vanoli ai microfoni di SportMediaset.
Ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina:

Abbiamo partecipato all’ultimo saluto del nostro Presidente, sia Joseph che la moglie Catherine hanno fatto un discorso commuovente. Adesso dobbiamo essere noi a fargli vedere che ci teniamo alla Fiorentina e vogliamo in tutte le partite dimostrare quello che loro hanno sempre dimostrato”

Sull’esordio di Balbo
“Quando faccio giocare i giovani è perché hanno sempre lavorato forte e bene. Stasera abbiamo un po’ di defezioni, Parisi è in fase di recupero ed entra in gruppo dopodomani, Gosens deve recuperare. Sono contento e curioso di vederlo e anche nel settore giovanile qualche ragazzo interessanti c’è e si allena sempre al massimo”

Su Kean:
“Stiamo portando avanti questo programa di recupero da questa caviglia. Lo stiamo moniterando giorno per giorno e credo che si sta avvicinando il rientro”

