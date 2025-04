Se il Milan vincesse la Coppa Italia toglierebbe un posto all’Europa: 6° in Conference e 5° in Europa League

La vittoria del Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter non è una bella notizia per la Fiorentina. La squadra rossonera approda cosi in finale di Coppa Italia che a meno di clamorosi colpi di scena vedrà il Bologna di Vincenzo Italiano come sfidante dei rossoneri. In questo momento il Bologna è quarto in classifica e il Milan è nono, staccato ben 5 punti dalla Fiorentina, attualmente all’ottavo posto. Con il Milan fuori dai primi 6 posti in serie A, la vittoria della Coppa Italia sarebbe l’unico modo per andare in Europa League per la squadra milanese. E dunque, se ad alzare la coppa a Roma saranno Leao e compagni, i posti in campionato che porterebbero all’Europa sarebbero meno: la sesta andrebbe in Conference e solo la quinta andrebbe in Europa League. L’altra qualificata arriverebbe dunque dalla Coppa Italia. Il mondo viola dovrebbe dunque tifare in finale di Coppa Italia per una squadra già qualificata per almeno l’Europa League dal campionato (in questo momento il Bologna) in maniera tale da non vedere ridotte le qualificate in Europa dalla classifica di serie A.