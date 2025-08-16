Coppa Italia: il Como fatica ma passa, sarà sfida al Sassuolo. Fiorentina spettatrice interessata

La Fiorentina osserva da vicino: sarà una sfida tra Como e Sassuolo a determinare l’avversaria agli ottavi di Coppa Italia

Sarà Como-Sassuolo il match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia da cui uscirà l’avversaria della Fiorentina agli ottavi. La squadra di Cesc Fabregas ha infatti superato il turno con un convincente 3-1 contro il Sudtirol, dimostrando di voler essere protagonista anche nella coppa.

E dire che la gara era iniziata in salita per i lombardi, andati sotto al 13' per un rigore trasformato da Casiraghi. Ma nel finale di primo tempo il Como ha ribaltato tutto in pochi minuti con una doppietta di Douvikas (39’ e 40’) e il sigillo di Da Cunha al 42'. Nella ripresa gestione del risultato e poco altro, se non l’espulsione di Bordon all’88’ per doppia ammonizione.

Il Cagliari, avversario della Fiorentina all'esordio in campionato, supera l'Entella solo ai rigori e prosegue il suo cammino. Nei regolamentari terminati 1-1 il gol dei rossublu porta la firma di Piccoli.