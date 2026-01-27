Bucchioni: “Formazione ragionevole, le 16 partite che mancano alla Fiorentina saranno complicatissime”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina-Como di Coppa Italia, ha parlato Enzo Bucchioni ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno.

Ecco le parole del noto giornalista:

“Secondo me Brescianini può giocare davanti alla difesa e quindi Ndour resta nella sua posizione e Fabbian va a fare quello che fa Mandragora di solito. E’ una formazione che ci aspettavamo, forse non si è percepito che la situazione è drammatica. E’ vero che la Fiorentina ha pochi punti dalla zona salvezza ma le altre vincono, lottano punto a punto. Le 16 partite che mancano saranno complicatissime anche perché tutte avranno degli obbiettivi e guardate le ultime 4-5 partite della Fiorentina dove ci saranno tutti scontri decisivi come quelli contro Roma e Juventus. Il girone d’andata è più facile, ci sono allenatori che preparano partenze pronti via, per mettere punti in cascina. Nel finale tutti hanno tutti da giocarsi e da perdere. In questo momento la situazione è sportivamente drammatica e devi fare delle scelte. Fagioli io lo vorrei lucido sabato che è una gara molto più importante di questa, hai una formazione dignitosa che non hanno mai giocato assieme. Intanto la scelta è assolutamente razionale: la partita di sabato è più importante e agisci di conseguenza. Guardo con interesse l’esordio di Balbo, i nuovi come Harrison e Fabbian, tutte scelte razionali dovute al momento”.

Sulla nomina di Joseph Commisso:

“E’ la logica conseguenza di quello che sarebbe successo. Rocco fece l’intervista perché Brambati dichiarò che ci sarebbero stati movimenti intorno alla Fiorentina. E’ quasi poetica questa situazione, una famiglia ricchissima come questa che continua con l’idea del patriarca ed è una situazione difficile, il calcio in Italia è difficile.

La famiglia però continua quello che è una sorta di testamento e un segnale morale che fa onore alla signora Catherine e Joseph e non vedo niente di strano, anzi complimenti. Ci vuole coraggio e questo lo hanno dimostrato. Quello che possiamo chiedere è di provare a fare meglio di quello che è successo negli ultimi tempi.”