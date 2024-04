I convocati per Atalanta-Fiorentina: tornano Nico Gonzalez e gli altri titolari, Nzola unico assente

In vista dell’importantissima sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, partita nella quale la Fiorentina si gioca una buona parte della stagione, Vincenzo Italiano ritrova tutti i titolari assenti a Salerno, da Nico Gonzalez a Belotti, passando per Bonaventura e Beltran. L’unico assente è ancora una volta Mbala Nzola, che nelle ultime uscite della Fiorentina non è stato convocato per motivi personali. Presente anche Castrovilli, che è rientrato in campo dopo quasi un anno contro la Salernitana. Pertanto, Italiano potrà fare affidamento su praticamente tutti, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione per la finale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo.

I PRECEDENTI CON LA PENNA