La Penna per Atalanta-Fiorentina. I viola hanno perso gli ultimi due incontri diretti dall’arbitro romano

Sarà Federico La Penna di Roma a dirigere la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. Il fischietto romano è giunto così al dodicesimo incrocio in carriera con la Fiorentina. Per lui un bilancio tutto sommato in equilibrio: 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Semmai, nell’ultimo periodo, il bilancio è piuttosto peggiorato, perché gli ultimi due recenti incroci non sono stati positivi. Il primo è la semifinale di Supercoppa contro il Napoli a Riyad. Il secondo è la partita in casa della Juventus persa per 1-0 lo scorso 7 aprile.

