Nzola è un vero fallimento: l’attaccante della Fiorentina protagonista nella Flop 11 di Serie A

Che Nzola stia facendo male in maglia viola non è sicuramente il segreto di Pulcinella. Il disastroso acquisto dell’angolano è stato confermato anche sul campo a suon di prestazioni opache o nulle. Di conseguenza, anche i voti ne hanno risentito (in negativo): con 5,50 di media, Nzola è riuscito a ritagliarsi un posto nella Flop 11 di Serie A. Questa speciale formazione è stata fatta in base al rendimento dei giocatori con più di 19 presenze in questa stagione: il centroavanti angolano si è quindi guadagnato di diritto il posto al centro dell’attacco, in una squadra composta per 8/11 da giocatori della Salernitana, fanalino di coda del campionato italiano.

Se la stagione non era iniziata proprio nel migliore dei modi, con l’arrivo di Belotti, Nzola ha difficilmente trovato spazio tra le scelte di Italiano. Fino ad oggi, l’attaccante angolano è andato in gol soltanto in 5 occasioni in tutte le competizioni (2 in Serie A, con l’ultima marcatura realizzata il 14 gennaio contro l’Udinese).

Questi gli 11 giocatori peggiori per rendimento in Serie A:

5,91 SILVESTRI (Udinese); 5,63 FERREIRA (Udinese); 5,29 GYOMBER (Salernitana); 5,40 PIROLA (Salernitana); 5,50 BRADARIC (Salernitana); 5,09 COULIBALY L. (Salernitana); 5,12 LEGOWSKI (Salernitana); 5,28 MAGGIORE (Salernitana); 5,18 TCHAOUNA (Salernitana); 5,50 NZOLA (Fiorentina); 4,97 IKWEMESI (Salernitana). Lo riporta TMW.

