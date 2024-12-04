Fiorentina eliminata ai calci di rigore, l'Empoli va ai quarti. Ranieri e Kean sbagliano i calci di rigore

La Fiorentina si fa riprendere poi l'Empoli ai calci di rigore passa il turno

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle 21:00 affronta l'Empoli di Roberto D'Aversa, chi vince andrà a giocarsi i quarti di finale di Coppa Italia.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio la Fiorentina con Beltran. Al 2’ subito occasione per la Fiorentina, Kean apre per Sottil che si accentra e calcia, palla deviata in angolo. Al 3’ cross dentro di Sottil per Gosens che colpisce il pallone di testa, palla sopra la traversa. Al 4’ la Fiorentina pasticcia, Quarta perde il pallone nel contrasto, Terracciano non esce in anticipo ed Ekong se la porta sul destro e firma l’1-0 al Franchi. Gol dedicato a Bove, il giocatore segna e fa il numero 4. Al 15’ Belardinelli ci prova con l’interno destro, palla fuori dallo specchio. Al 17’ Dodò si lancia ed arriva sulla corsia sinistra mettendo un pallone ad un metro dalla porta sulla testa di Kean che colpisce e stampa il pallone sulla traversa. Al 36’ Mariannucci prende il giallo, fallo su Sottil che stava ripartendo centralmente. Al 38’ Dodò va alla conclusione, Seghetti sventa il pericolo poi Sottil non arriva per il tap-in. Al 39’ conclusione di Colpani deviata in angolo. Finisce 1-0 il primo tempo per l’Empoli.

SECONDO TEMPO- La prima occasione del secondo tempo è di Kean che si crea lo spazio e va al tiro, Seghetti para. Al 52’ doppio cambio Fiorentina; fuori Quarta e Cataldi, al loro posto Ikoné e Richardson. Al 57’ Sottil dentro per Beltran che la colpisce, super parata di Seghetti ad evitare l’1-1 viola. Al 59’ tiro di Sottil seghetti la respinge ma arriva Kean per il tap-in, 1-1 Fiorentina al Franchi. Al 68’ controllo e tiro per Esposito, Terracciano spedisce il pallone in angolo. Al 70’ conclusione di Sottil deviata da Gosens, la Fiorentina la ribalta, 2-0 per i viola. Al 73’ fallo di Gosens su Sambia, giallo per il tedesco. Al 74’ fuori Gosens e Beltran, dentro Gudmundsson e Parisi. Al 75’ Cataldi perde palla al centro, Esposito fa il pallonetto a Terracciano, 2-2. All’80’ Ekong calcia, palla deviata in corner. All’82’ giallo per Pezzella. All’82’ fuori Sottil, al suo posto Kouamé. All’84’ Kean crossa, Kouamé fa da sponda, Ikoné spara in curva. All’88’ viola ad un passo dal 3-2 Seghetti salva sull’incornata di Kean, poi ancora Viti.

CALCI DI RIGORE- Il primo penalty lo batte Gudmundsson e va a segno spiazzando Seghetti. L'Empoli trova il gol del pareggio con Colombo. Kouamé si presenta dal dischetto e spiazza Seghetti riportando i viola avanti. Ekong calcia fuori palla distante dalla porta. Ranieri calcia a mezza altezza, Seghetti indovina l'angolo e para. Henderson tira un rigore rasoterra, Terracciano tocca il pallone ma non evita il gol. Kean spara il pallone in curva arrivando male sul dischetto. Marianucci dal dischetto spiazza Terracciano. Cataldi si presenta sul dischetto e tiene a galla la Fiorentina. Esposito trascina l'Empoli ai quarti di finale, Fiorentina eliminata.

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