Fiorentina fuori dalla Coppa Italia, Piccoli illude i Viola poi il Como la ribalta e vince 3-1 al Franchi

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 21 ospita all’Artemio Franchi di Firenze il Como di Cesc Fabregas, gara valida per gli ottavi di finale Coppa Italia. Chi passerà il turno ai quarti incontrerà il Napoli di Antonio Conte.

PRIMO TEMPO- Al 4’ Fiorentina pericolosa con il giovane Balbo che ha due grandi occasioni, Butez non si lascia sorprendere. Al 7’ Fiorentina avanti! Fabbian mette palla sul primo palo, arriva Piccoli che segna un bel gol, ottimo movimento ad anticipare il difensore avversario. Al 12’ Kühn tenta di calciare a giro, tutto facile per Christensen. Al 13’ buona azione della Fiorentina, Fazzini calcia dalla distanza, Butez si allunga e spedisce palla in corner. Al 16’ Piccoli allarga per Harrison che calcia dalla distanza senza trovare la giusta coordinazione. Al 19’ Douvikas colpisce il palo, il pallone resta lì e Sergi Roberto trova il gol dell’1-1 anticipando Fortini. Al 28’ fuori Douvikas per infortunio alla caviglia, al suo posto Nico Paz. Al 32’ giallo per Brescianini. Al 38’ giallo a Van Der Brempt per il pestone a Balbo. Al 45’ buone iniziative di Van Der Brempt, Ranieri mette palla in angolo. Al 46’ Alberto Moreno calcia dalla distanza, palla che si spegne sul fondo.

SECONDO TEMPO- Nella seconda frazione subito fuori l’ammonito Van Der Brempt, al suo posto Smolcic. Al 48’ ottima chance per Brescianini che poi sbaglia il controllo e si fa rimontare dai difensori del Como. Al 49’ destro lontano dalla porta di Sergi Roberto. Al 50’ Caqueret calcia bene, Christensen attento spedisce palla in angolo. Al 55’ Nico Paz prova la rovesciata dalla distanza, palla che si spegne sul fondo. Al 58’ Christensen blocca la palla di Ramon, ad inizio azione errore da matita rossa di Piccoli. Al 59’ giallo per Diego Carlos dopo il calcio su Brescianini. Al 60’ errore sul rinvio di Fortini, Nico Paz calcia di prima, buca Christensen. Al 62’ tiro centrale di Kühhn, Christensen chiude. Al 64’ chiusura bassa di Butez su Piccoli, si prende un rischio il portiere dei lariani. Al 65’ triplo cambio Fiorentina, fuori Balbo, Piccoli e Ndour, dentro Gosens, Fagioli e Gudmundsson. Problema all’adduttore destro per il numero 91 viola. Al 70’ fuori Jesus Rodriguez e Sergi Roberto, dentro Addai e Perrone. Al 70’ Brescianini crossa dentro, Butez anticipa Fabbian. Al 73’ fuori Fazzini, dentro Solomon. Al 77’ giallo per Nico Paz. Al 70’ ammonito Comuzzo. All’81’ giallo su Kühn. All’84’ fuori Comuzzo, dentro Pongracic. All’84’ calcia Nico Paz, Christensen para. All’86’ dentro Morata, fuori Nico Paz. Al 90’ Christensen in due tempi sul tentativo di Addai. Al 91’ Morata segna il 3-1 al Franchi su assist di Kühn, ancora una volta bruciato Fortini. Al 94′ giallo per Morata.