Coppa Italia: Il Napoli di Conte eliminato dalla Lazio, scudetto unico obiettivo

Conte opta per un massiccio turnover accettando il rischio, concretizzatosi, di uscire dalla Coppa Italia. La Lazio di Baroni non perdona

La tripletta di Noslin elimina il Napoli dalla Coppa Italia e fa sì che la Lazio scollini gli ottavi: nei quarti affronterà una tra Inter e Udinese che s'affronteranno il 19 dicembre. Tre gol in 50 minuti, 2 nel primo tempo e un altro in avvio di ripresa. Tre gol di rapina, da attaccante glaciale che non sbaglia appena ha l'occasione per metterla dentro. Tre gol segnati al netto di un avversario completamente rivoluzionato (il tecnico ha cambiato ben 11 calciatori, lasciando tutti i ‘titolarissimi' in panchina), svagato in difesa, in difficoltà sotto la pressione che la squadra di Baroni fa da subito. Il turnover non ha cambiato identità e mentalità dei capitolini: martellano sugli esterni (dove Zerbin non vede mai Zaccagni), sono sempre pericolosi su palla inattiva, verticalizza a memoria e soprattutto corre a mille all'ora.

I partenopei ci capiscono poco o nulla: là in mezzo, senza gli uomini di lotta e di governo abituali (Lobotka, Anguissa e quel ‘diavolaccio' di McTominay), soffrono e vengono spesso sopraffatti (Gilmour e Folorunsho sembravano pezzi di legni risucchiati dalla risacca), con Raspadori trequartista soffocato nel gorgo. E quando i biancocelesti saltano quella zona di campo sono dolori: arrivano in porta che è una bellezza approfittando anche della classe e delle intuizioni di Pedro, che affonda le giocate come lama nel burro. Lo fa anche Zaccagni e alla formazione di Conte non basta serrare i ranghi: si ritrova messa all'angolo, a subire una raffica di colpi. Tremendo.

Nemmeno la reazione d'orgoglio e la scarica di adrenalina regalati da Caprile (rigore parato a Zaccagni) e Simeone (sua la rete del pareggio immediato) sono bastati per evitare l'imbarcata: sono stati un fuoco fatuo, che s'è spento al primo soffio di vento. Il Napoli esce dalla Coppa Italia a capo chino e senza alcuna attenuante per quanto s'è visto. Ed è troppo tardi quando l'allenatore lancia nella mischia i ‘pretoriani', compreso Lukaku, fischiatissimo perché ex Roma.

Lo riporta fanpage

Bucciantini: “Vicenda Bove ha condizionato la testa più che il fisico, ma l’Empoli ha vinto con le riserve”

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