Bucciantini: "Vicenda Bove ha condizionato la testa più che il fisico, ma l'Empoli ha vinto con le riserve"

Per Marco Bucciantini oltre al risultato negativo da registrare la bocciatura di Quarta in mediana apparso un pesce fuor d'acqua

Il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione in casa Fiorentina il giorno dopo l'eliminazione in Coppa Italia ad opera dell'Empoli di D'Aversa:

"E’ chiaro che la vicenda Bove ha portato via molte energie mentali e fisiche. La Fiorentina ha subito la stanchezza mentale inizialmente, ma poi ci ha provato e nel secondo tempo era anche riuscita ad andare in vantaggio: per questo non penso che sia più una questione di gambe che di nervi"

"Credo sia soltanto una serata sbagliata, anche se è vero che in occasione dei due gol ci sono errori individuali. Non tanto il primo in cui Quarta sbaglia nettamente, il secondo è frutto di un errore di posizione di Dodô e del passaggio errato da Cataldi. Con l’Empoli quest’anno la Fiorentina ha giocato due partite alla pari, anche in campionato hanno creato molti problemi e ieri sera hanno vinto senza i titolari”

“A gennaio sappiamo che sarà molto difficile trovare giocatori titolari. Il tentativo di Quarta a centrocampo credo sia una scelta di Palladino, c’è dietro la volontà di trovare nuove soluzioni in mediana. Ieri però è arrivata la conferma, non sembra essere la sua posizione: un conto è partire dalla difesa e andare in avanti, un conto è dover giocare tutto il tempo come centrocampista”

Kean è il giocatore del mese di novembre della Serie A. Riceverà il premio prima di Fiorentina-Cagliari

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