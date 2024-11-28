Ciclo cruciale di cinque partite consecutive al Franchi: Fiorentina imbattuta fino ad oggi nel suo stadio

Fiorentina pronta al tour de force casalingo

La Fiorentina si prepara a inaugurare un ciclo cruciale di cinque partite consecutive al Franchi, inclusa la Coppa Italia, partendo dalla sfida contro il Pafos. Tra le mura amiche, i viola sono ancora imbattuti: dopo tre pareggi iniziali, hanno messo in fila cinque vittorie, tra cui i successi di prestigio in campionato contro Lazio, Milan, Roma e Verona, con 19 gol segnati e 9 subiti.

Questo filetto è simbolo del momento di forma straordinario, è un trampolino per cavalcare l’entusiasmo e la fiducia che circondano squadra e tifosi. «Viviamo un momento meraviglioso, ma pensiamo una gara alla volta», ha sottolineato il gruppo, focalizzato sul presente prima della "notte magica" contro l'Inter. Lo scrive Tuttosport.

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