Scanagatta: "Terracciano in tanti anni miracoli ne ha fatti pochi, De Gea in pochi mesi diversi"

Per il giornalista e tifoso viola stasera troppe prestazioni sotto tono ed errori determinanti sui gol subiti

Il giornalista e tifoso viola Ubaldo Scanagatta ha commentato ai microfoni di Radio Bruno Toscana quanto accaduto nel derby di Coppa Italia tra Fiorentina ed Empoli:

"Stasera ci siamo fatti due gol da soli, Quarta e Terracciano sul primo gol e Dodo e Cataldi sul secondo commettono errori piuttosto evidenti. Terracciano onestamente di miracoli in tanti anni ne ha fatti pochi. Stasera in un rigore tira indietro la mano e l'altro gli passa sotto la pancia. Certamente è ingiusto gettargli la croce addosso ma stasera certamente non ha compiuto alcuna parata decisiva. De Gea purtroppo o per fortuna ci ha abituato a parate strepitose. Riguardo i singoli Quarta male, Colpani ancora molto deludente. Adli in panchina onestamente non ce lo possiamo permettere"

D’Aversa: “Sfido a prevedere un epilogo così, questa serata rimarrà nella storia del club”

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