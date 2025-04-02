La Fiorentina deve tifare Inter in Coppa Italia. Rischia di esserci 1 posto in meno per l'Europa League

Stasera si giocherà il derby tra Inter e Milan valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia, partita che potrebbe essere cruciale anche in chiave Fiorentina. Non solo perché Sabato affronte...

Stasera si giocherà il derby tra Inter e Milan valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia, partita che potrebbe essere cruciale anche in chiave Fiorentina. Non solo perché Sabato affronterà il Milan impegnato quest'oggi, ma anche perché l'esito della coppa Italia potrebbe modificare la corsa europea ed i posti disponibili per le coppe europee della prossima stagione.

Si perché come è noto chi vince la coppa Italia è qualificato di diritto in Europa League, e qualora vincesse una squadra fuori dalle prime 6 posizioni toglierebbe un posto al campionato. Per esempio nel caso in cui a vincere la Coppa Italia è l'Inter, che sicuramente arriverà nelle prime 6, tutto rimane come sempre: le prime 4 in Champions, 5° e 6° in Europa League e 7° in Conference.

Ma al contrario qualora vincesse il Milan e rimanesse 8° in campionato andrebbero le prime 4 in Champions, la 5° in Europa League e la 6° in Conference mentre l'altro posto valido per l'Europa League andrebbe al Milan. Lo stesso discorso vale anche nel caso il Milan vincesse la Coppa Italia ed arrivasse 7°.

Dunque per la Fiorentina è importante che chi vince la Coppa Italia arrivi dal 6° posto in su in campionato in modo da non togliere un posto valido per l'Europa League dal campionato stesso. Anche perché arrivare sesti ma trovarsi di nuovo a fare la Conference League sarebbe una beffa atroce per i tifosi e per la Fiorentina stessa, dunque stasera in casa viola in molti faranno il tifo per l'Inter