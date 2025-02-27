Fiorentina 6° per semifinali di Coppa Italia disputate nel 21° secolo. Peggio Napoli, Bologna e Atalanta

L'ultima edizione della Coppa Italia ha riservato diverse sorprese, come quella dell'Empoli, che ha raggiunto le semifinali dopo aver sconfitto la Juventus all'Allianz Stadium. La squadra di Roberto D...

L'ultima edizione della Coppa Italia ha riservato diverse sorprese, come quella dell'Empoli, che ha raggiunto le semifinali dopo aver sconfitto la Juventus all'Allianz Stadium. La squadra di Roberto D'Aversa, dopo aver eliminato la Fiorentina nei quarti di finale, conquista il passaggio alla fase successiva del torneo, dove affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano. Transfermarkt.it ha redatto una speciale classifica delle squadre che hanno raggiunto più semifinali nella Coppa Italia nel 21° secolo: in questa lista figura anche la Fiorentina, che si piazza al 6° posto con 8 semifinali disputate, di cui 3 proprio con l'attuale allenatore del Bologna.

L'ultima semifinale della Fiorentina risale allo scorso anno, quando fu eliminata dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che poi raggiunse la finale contro la Juventus. Subito dietro i viola si trovano il Napoli, con 6 semifinali, e il Bologna, che invece vanta una sola presenza (quella di quest'anno), e l'Atalanta con 4. Al di sopra della Fiorentina, troviamo la Roma con 10 semifinali, a pari merito con la Lazio, seguita dal Milan con 13, dalla Juventus con 14 e dall'Inter con 15.

La classifica di Transfermarkt.it: