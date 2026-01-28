Balbo e l’entusiasmo dopo l’esordio in Coppa Italia contro il Como: “Sogno fin da bambino”

Ieri sera una nota lieta per la Fiorentina c’è stata, nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como. Si tratta del terzino venezuelano Luis Balbo, al suo esordio con la maglia viola e lanciato da primo minuto da Paolo Vanoli. Il giovane difensore si è fatto apprezzare e notare per la sua spinta continua sulla fascia sinistra, specialmente nel primo tempo. Qualche errore sì, soprattutto in fase difensiva, ma tutto sommato una partita di sacrificio e volontà. Il numero 62 viola ha voluto commentare con una frase di felicità sui social, dopo una partita durata 66′ minuti: “Sogno fin da bambino”.

