Fiorentina distrutta dopo la sconfitta, dai tifosi viola cori e sostegno. Nico e Biraghi affranti

Al termine della sconfitta contro l’Atalanta per 4-1 la Fiorentina si è recata sotto il settore ospiti colmo di tifosi viola. Dagli spalti sono arrivati cori di sostegno e applausi per dei giocatori che hanno dato tutto in inferiorità numerica per più di mezz’ora, contro un’Atalanta arrembante spinta anche dal suo stadio.

I giocatori in lacrime sono rimasti diversi minuti sotto il settore: alcuni come Nico Gonzalez e Biraghi sono apparsi affranti, con i tifosi che hanno espresso cori e parole di sostegno per tutti. La squadra intera era visibilmente distrutta fisicamente e psicologicamente e ha ringraziato a lungo il pubblico che ha riconosciuto il valore e l’impegno profuso fino all’ultimo. Italiano stesso ha insistito perché tutti i calciatori andassero sotto il curvino a salutare i tifosi.

