“Forza ragazzi”. A fine gara la Curva Fiesole sceglie di restare al fianco della Fiorentina

Al termine della gara contro il Como, conclusa tra qualche timido fischio proveniente dagli spalti dello stadio Franchi, non è mancato un segnale importante da parte della Curva Fiesole. Pur masticando amaro per l’eliminazione, il settore più caldo del tifo viola ha scelto di manifestare vicinanza e supporto alla squadra.

Dopo il triplice fischio, la Curva ha infatti lanciato messaggi chiari e carichi di significato verso la squadra, scandendo cori come “Forza ragazzi” e “Noi vogliamo undici leoni”. Parole che vanno oltre il risultato del campo e che sottolineano la volontà dei tifosi di vedere una squadra combattiva, orgogliosa e pronta a lottare fino all’ultimo minuto.

Un gesto che rappresenta un segnale di unità in un momento delicato della stagione, con l’obiettivo di spingere il gruppo a reagire e affrontare con maggiore determinazione i prossimi impegni. La Curva Fiesole, ancora una volta, ha voluto ribadire la propria presenza e il proprio ruolo di sostegno, chiedendo carattere e spirito di sacrificio, ma senza far mancare l’appoggio nei momenti di difficoltà.