Dopo 4 anni Italiano non giocherà le semifinali di Coppa Italia, passa la Lazio ai rigori

Rigori decisivi dopo una sfida ricca di emozioni con la Lazio che rimonta il Bologna e conquista la semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta
Sono serviti i calci di rigore per decidere Bologna-Lazio, ultimo quarto di finale di Coppa Italia, che ha dato il suo verdetto solamente al termine di otto calci di rigore: sarà infatti la Lazio ad affrontare l’Atalanta in semifinale. Questa partita valeva moltissimo per entrambe le squadre perché, dato il momento negativo in Serie A dove i felsinei si trovano decimi, mentre i biancocelesti ottavi, rimangono poche possibilità di ottenere un qualsiasi piazzamento europeo. Questo privilegio però si può guadagnare attraverso la vittoria della Coppa Italia che infatti qualifica direttamente alla seconda competizione Europa: l’Europa League.
Le due squadre arrivavano da una partita in campionato che le ha viste perdere punti. Il Bologna si è fatto sorprendere dal Parma che ha vinto allo scadere il derby emiliano grazie ad Ordonez, mentre la Lazio ha subito la stessa beffa, facendosi rimontare da 0-2 a 2-2 in casa della Juventus, vedendo sfuggire i tre punti al 96′. Nonostante queste fatiche, e una fase di studio nella prima mezz’ora, la partita si accende grazie all’incornata di Castro che vale il vantaggio, ma in avvio di ripresa, dopo l’uscita di Pedro per infortunio, la Lazio trova il pareggio grazie a Noslin che si fa perdonare l’entrata considerata “morbida” contro la Juve, che lo aveva visto sbagliare il pallone del possibile 1-3.
Lo riporta eurosport.it