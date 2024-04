Italiano: “2 parate incredibili di Carnesecchi su Nico. A Bergamo dobbiamo fare una partita strepitosa”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Fiorentina-Atalanta. Le sue parole:

“Buon primo tempo, Carnesecchi ha fatto 2 parate incredibili su Nico, bravo lui. Ma in queste queste partite si affrontano i campioni, lui è stato strepitoso. Primo tempo molto buono, non abbiamo fatto lavorare le loro punte, non le abbiamo mai fatte girare. Primo round a favore nostro e andiamo avanti, avevamo bisogno di una vittoria dopo il periodo non bello e oggi la squadra ha risposto bene. Siamo fiduciosi per la gara di ritorno. Rammarico per aver segnato un solo gol? Anche se avessimo fatto un altro gol, lì sarebbe stata dura lo stesso. L’Atalanta in casa è ostica, lì dobbiamo fare una partita strepitosa. Noi siamo stati bravi là davanti. Siamo stati bravi e attenti a limitare gli avversari. Abbiamo approcciato bene una partita dove sapevamo di dover andare forte. Su qualche situazione potevamo fare male, avremmo potuto fare di più però questo 1-0 ci soddisfa e ce lo teniamo stretto”.

