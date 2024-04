PAGELLE FIORENTINA: MILENKOVIC E RANIERI PERFETTI. TRENO KAYODE. NICO SI MANGIA IL 2-0

Terracciano 6,5 Prima parata al minuto 48 dove si fa trovare pronto su un colpo di testa discretamente angolato, al minuto 79 la seconda parata che può sembrare facile ma che nasconde insidie perchè rimbalza poco prima. Attento nelle uscite

Kayode 7 Dalle sue parti non si passa. Grandissimi recuperi in scivolata che sono una bellezza per chi guarda. In fase offensiva è una spina nel fianco costante per l’Atalanta

Milenkovic 7 Dopo la prova horror contro il Milan il difensore serbo guida la difesa in maniera esemplare e non sbaglia nessun intervento e nessuna scelta. Tiene testa sia a Miranchuk nel primo tempo che a Scamacca nel secondo

Ranieri 7 Indiavolato, non lascia nulla, nemmeno un centimetro, interventi sempre puliti e sulla palla. La pecca della sua gara è quando al minuto 68 non aggancia una palla in piena area piccola, è l’unico neo della sua immensa prova

Parisi 6,5 Torna titolare dopo essere stato messo fuori causa da una brutta tonsillite che lo ha debilitato fisicamente, inizia in maniera timida ma poi con il passare dei minuti prende coraggio e centimetri all’avversario. Nel secondo tempo valuta male un paio di chiusure come quando si fa lasciare sul posto da Holm ma la sua prova è molto positiva

Mandragora 7 Un gol da vedere e rivedere. Bellissimo. Gioca una partita efficace, pulita, senza fronzoli e si prende una bella rivincita

Bonaventura 6,5 Al minuto 15 si ritrova con nessuno davanti a lui ma non ha il passo per proseguire (non era in fuorigioco). Per il resto gioca una gara di intelligenza assoluta sia per gestione del pallone che per lucidità

Nico Gonzalez 5,5 Nel primo tempo è sgusciante e si rende spesso pericoloso. Pesantissimo l’errore al minuto 62 dove tira centrale da posizione perfetta dopo un grande assist di Parisi, sarebbe stato il 2-0.

Beltran 6 Gara di grande sacrificio tattico e corse, i suoi movimenti, spesso oscuri, aiutano la manovra e la velocizzano.

Kouamè 6 Non fa nessuna giocata degna di nota ma i suoi centimetri e la sua corsa mette in difficoltà al difesa bergamasca. Prezioso

Belotti 6 Gara di lotta come al solito anche se non trova mai la conclusione, fino al minuto 67 (in seguito ad una punizione da lui procurata) la prima grande occasione ma viene murato da Ederson. Dà vita a tante azioni grazie alla sua caparbietà. Dà tutto e al minuto 84 esce stremato

Arthur 5,5 Entra male. Non gestisce bene i palloni che gli passano e non è sempre lucido e sul pezzo

LA RIVENDICAZIONE DI ANTOGNONI