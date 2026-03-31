31 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Kean, Comuzzo e Ndour rientreranno domani al Viola Park. Per Pongracic una trasferta lunghissima

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Kean, Comuzzo e Ndour rientreranno domani al Viola Park. Per Pongracic una trasferta lunghissima

Redazione

31 Marzo · 12:55

Aggiornamento: 31 Marzo 2026 · 12:55

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Si sta per concludere la sosta per le nazionali e gli impegni delle rappresentative dei vari paesi in giro per il mondo. Questa sera come è già noto l’Italia sfiderà la Bosnia per un posto al mondiale. Dei calciatori della Fiorentina con l’Italia c’è solo Moise Kean, che staserà partirà titolare. Nella giornata di domani poi sarà già a Firenze e probabilmente sarà a completa disposizione da Giovedì. Comuzzo e Ndour avranno la stessa sorte dato che oggi alle 18:30 saranno impegnati in Svezia con l’U21 per la qualificazione all’Europeo di categoria.

L’ultimo a rientrare sarà Marin Pongracic, che sarà impegnato questa notte alle 2 in un amichevole contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Un amichevole che però si giocherà ad Orlando negli USA. Una trasferta lunghissima da quasi 14 ore di volo e probabilmente Pongracic sarà a piena disposizione di Vanoli da Venerdì. Fortunatamente per l’allenatore viola sono pochi i calciatori della nazionale impegnati

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